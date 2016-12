Torino, bambina di 4 anni picchiata e segregata in garage e al buio dalla madre e dal compagno

foto Ansa

10:41

- La picchiavano e la segregavano in garage per ore e al buio, perché non obbediva alle richieste della madre e del compagno, che la obbligava a farsi chiamare papà, altrimenti erano guai. E' la storia che si è consumata sulla pelle di una bimba di 4 anni, Alice, a Ivrea. I due ora sono sotto il giudizio del Tribunale di Torino, dopo la denuncia per maltrattamenti ripetuti dei nonni materni, a cui la piccola, che adesso ha 10 anni, ha raccontato tutto.