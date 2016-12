foto Ansa Correlati La celebrazione a Torino

L'avvocato e il lavoro per la Fiat 12:11 - Torino e l'Italia ricordano Gianni Agnelli a dieci anni dalla scomparsa. L'arcivescovo di Torino, Cesare Nosiglia, celebrerà oggi una Messa solenne, alla presenza del presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, in Duomo, la stessa chiesa dove nel 2003 si svolsero i funerali dell'avvocato. Un maxischermo è stato installato sul sagrato della cattedrale per rendere partecipe la gente che non riuscirà ad entrare in chiesa.

In Duomo ci sarà la famiglia: la vedova dell'avvocato, donna Marella, John Elkann con la moglie Lavinia, Lapo e Ginevra con il marito Giovanni Gaetani. Non si sa ancora se ci sarà la figlia Margherita, dopo gli scontri familiari sull'eredità, mentre saranno presenti le sorelle Maria Sole e Cristiana, la vedova di Umberto, Donna Allegra, il figlio Andrea Agnelli con la moglie Emma, molti esponenti delle famiglie Nasi e Camerana.



Ci saranno l'ad del Lingotto, Sergio Marchionne, Gianluigi Gabetti e Franzo Grande Stevens, il presidente della Ferrari, Luca Cordero di Montezemolo. Numerose le personalità del mondo politico, economico e sportivo: i ministri Elsa Fornero, Francesco Profumo, Vittorio Grilli, il vicepresidente del Senato Vannino Chiti, l'ambasciatore Usa David Thorne, il senatore a vita Emilio Colombo, gli ad della Juve, Aldo Mazzia e Giuseppe Marotta, l'allenatore Antonio Conte, il capitano Gian Luigi Buffon e la squadra Primavera, l'ex leader della Uil, Giorgio Benvenuto.



Nella cattedrale, addobbata con fiori bianchi, ci saranno i gonfaloni delle istituzioni locali, delle associazioni Fiat, Ugaf, ex Allievi e Gruppo dirigenti, del Comune di Villar Perosa, della Juventus, della Nizza Cavalleria e dell'Associazione Arma Aeronautica. Una preghiera sarà letta da un ragazzo della Primavera. Dopo la Messa ci sarà la commemorazione in Sala Rossa, in Comune, con gli interventi del sindaco Piero Fassino, dello storico Giuseppe Berta e di John Elkann.



"E' stata indubbiamente una figura molto importante per la città e per il Piemonte, ha saputo con la sua personalità portare Torino alla ribalta internazionale", osserva il presidente della Regione Piemonte, Roberto Cota. "Era un personaggio unico, non diceva mai nulla di banale ogni volta che ci incontrava o ci telefonava", ricorda Gigi Buffon.