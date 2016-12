Omicidio Biella, indagato un impresario torinese

foto Da video Correlati Biella, uomo trovato morto in casa 13:24 - Un impresario torinese è stato iscritto nel registro degli indagati in relazione all'omicidio del geometra biellese Gabriele Cavallin, trovato ucciso nella sua abitazione a Vallanzengo (Biella). L'uomo è stato centrato da cinque colpi di pistola, uno dei quali alla testa. Da indiscrezioni risulta che l'indagato aveva rapporti di lavoro con la vittima. Gli inquirenti indagano anche sull'ambiente degli scambisti a Biella e Vercelli. - Un impresario torinese è stato iscritto nel registro degli indagati in relazione all'omicidio del geometra biellese Gabriele Cavallin, trovato ucciso nella sua abitazione a Vallanzengo (Biella). L'uomo è stato centrato da cinque colpi di pistola, uno dei quali alla testa. Da indiscrezioni risulta che l'indagato aveva rapporti di lavoro con la vittima. Gli inquirenti indagano anche sull'ambiente degli scambisti a Biella e Vercelli.

L'omicidio dell'uomo risale al 15 gennaio: a dare l'allarme era stato un vicino, a cui la madre della vittima si era rivolta perché il figlio non era passato a salutarla, come faceva sempre prima di recarsi al lavoro. Il vicino, guardando verso l'abitazione, ha notato una porta-finestra in frantumi e, all'interno, il corpo accasciato del geometra.