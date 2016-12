Torino, uccide moglie e figlia a martellate

foto Da video Correlati In preda a un raptus uccide moglie e figlia 13:59 - Raptus di follia in provincia di Torino. Nella notte, a Cavour, un uomo di 77 anni, malato di depressione, ha ucciso la moglie, di 64, e la figlia disabile. L'aggressore, Franco Pons, si è poi costituito ai carabinieri. Le vittime sono Maddalena Livatino e Barbara, di 43 anni. - Raptus di follia in provincia di Torino. Nella notte, a Cavour, un uomo di 77 anni, malato di depressione, ha ucciso la moglie, di 64, e la figlia disabile. L'aggressore, Franco Pons, si è poi costituito ai carabinieri. Le vittime sono Maddalena Livatino e Barbara, di 43 anni.

Il 77enne ha colpite le due donne a martellate mentre dormivano. Poi, per essere sicuro di averle uccise, le ha accoltellate. Da quanto ricostruito dei carabinieri il duplice omicidio è avvenuto poco dopo le 3. L'uomo si è costituito un paio d'ore più tardi e ha confessato ai militari della caserma di Pinerolo quello che aveva fatto.



Franco Pons, da tempo in cura per depressione, non ha problemi economici. Quando si è costituito, il 77enne ha consegnato ai carabinieri una busta preparata in precedenza con i soldi per i funerali. La figlia, che l'uomo ha avuto da una precedente relazione, era disabile ed è emerso che lui fosse sempre più preoccupato del futuro che l'attendeva.