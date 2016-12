foto LaPresse

00:32

- Una sessantina di attivisti No Tav si è radunata davanti alla stazione di Avigliana, nel Torinese, dove nella notte è previsto il passaggio di un treno che trasporta scorie radioattive. Il convoglio, partito da Saluggia (Vercelli), è diretto all'impianto nucleare di La Hague, in Francia, dove il materiale verrà trattato prima di essere inviato nuovamente in Piemonte per il definitivo stoccaggio.