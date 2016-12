foto Ansa

12:25

- Tensioni fuori dalla stazione di Torino Porta Susa, dove è arrivato il presidente del Consiglio, Mario Monti. La polizia ha effettuato una carica di alleggerimento nei confronti di un gruppo No Tav che manifestava in piazza XVIII Dicembre, di fronte alla stazione. La carica è scattata in seguito al lancio di alcuni oggetti verso le forze dell'ordine da parte dei No Tav, che hanno anche tentato di aggirare lo sbarramento della polizia.