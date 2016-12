Il Garante: "Uniti contro il cyberbullismo"

"Gli ultimi casi di giovanissimi che hanno deciso di porre fine alla loro vita per essersi sentiti violati nella loro dignità da insulti e offese diffusi online così laceranti per loro da indurli a questo gesto estremo, pongono con forza la necessità inderogabile di affrontare il tema dell'uso responsabile dei social network", esordisce Soro nella lettera. Il riferimento è ai recenti casi della ragazza morta suicida a Novara e del giovane che si è tolto la vita a Roma.

Soro ha poi annunciato la presentazione, sul sito dell'Autorità, di un video di istruzioni per l'uso dei social network, in occasione della Giornata europea della privacy del 28 gennaio. "Non si tratta solo dei pericoli legati all'autoesposizione, al divulgare senza remore anche gli aspetti più intimi, al postare foto e video di cui soprattutto i giovani potrebbero pentirsi in futuro. I rischi che stiamo sperimentando riguardano l'enorme potenziale di danno che, come nel caso del cyberbullismo, i nuovi strumenti di comunicazione, proprio per la loro stessa primaria qualità di raggiungere con un click un numero elevatissimo di persone, portano con sè".

Di qui la richiesta al ministro e a tutta la realtà della scuola, affinchè il tema della tutela della riservatezza delle persone nel mondo virtuale sia anche un momento di formazione dei giovani. "È aiutandoli a conoscere realmente gli strumenti che abitualmente usano, ma di cui spesso ignorano i pericoli, che potremmo garantire loro un'autentica capacità di costruire se stessi, di sviluppare in libertà e armonia la loro identità'', ha concluso Soro.