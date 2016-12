Caselle Torinese, risolto il caso del 22enne massacrato in casa: arrestato un romeno

foto Ansa Correlati Omicidio nel Torinese, vittima un 22enne

Omicidio nel Torinese, vittima un 22enne 22:51 - Svolta nell'omicidio di Michael Capello, il - Svolta nell'omicidio di Michael Capello, il giovane accoltellato lo scorso 11 dicembre nel suo appartamento di Caselle Torinese. In serata i carabinieri hanno fermato Ciprian Prihoanca, romeno di 24 anni, arrestato pochi giorni dopo il delitto per il possesso di 80 grammi di droga. Ancora non chiarito il movente del delitto. La vittima colpita con 55 coltellate.

Le manette sono scattate dopo il lungo interrogatorio in procura nel corso del quale è stato sentito anche l'ex convivente romeno della vittima. Quest'ultimo, indagato quale atto dovuto per consentire agli investigatori di svolgere gli accertamenti del caso, sarebbe estraneo al delitto. Prihoanca, già sottoposto all'obbligo di firma per reati contro il patrimonio e per spaccio di stupefacenti, era noto a Caselle, dove è avvenuto il delitto, per il suo carattere violento.



Alcuni degli amici della vittima, carrozziere che aveva 22 anni, lo avevano indicato tra i principali sospettati. Ora è accusato di avergli inferto 55 coltellate, le prime delle quali alla nuca, probabilmente dopo averlo sorpreso nel sonno, tra l'1 e le 4 della notte dell'11 dicembre.



La mattina successiva, la sorella della vittima, lo ha trovato in casa. La porta era chiusa dall'interno e non c'era alcun segno di effrazione, segno che l'assassino era conosciuto dalla vittima oppure che era in possesso delle chiavi.



Le indagini si erano concentrate fin da subito sull'ex convivente, un panettiere, e sull'amico comune, Prihoanca, che proprio nel corso dei controlli per l'omicidio era stato sorpreso con la droga e per questo arrestato. Entrambi erano stati indagati quale atto dovuto. Prihoanca si è sempre difeso sostenendo che la notte dell'omicidio si trovava in casa col padre.