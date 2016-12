foto Ap/Lapresse

- Il procuratore capo della Repubblica di Novara, Francesco Saluzzo, che indaga sul suicidio della 14enne, invita al senso di responsabilità: "Attenzione a non dar vita ad alcuna caccia alle streghe, a non mettere sotto accusa chissà chi. E' stata una grande tragedia ma ora bisogna stare attenti a non creare situazioni che possano portare ad altre tragedie simili", dice il pm. Sui social network si additano come responsabili della tragedia web-bulli.