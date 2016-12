Sparatoria a Torino: un uomo ucciso in auto

foto Ansa 00:43 - Un uomo è rimasto ucciso a Torino in un sparatoria avvenuta nei pressi dell'ospedale Giovanni Bosco. Un'altra persona è rimasta ferita. La vittima è un pregiudicato di 48 anni, raggiunto da alcuni colpi di armi da fuoco mentre si trovava a bordo di un'auto assieme ad una donna. Sarebbe stata proprio la donna a trasportare l'uomo nel vicino ospedale, dove però vi è arrivato già morto. - Un uomo è rimasto ucciso a Torino in un sparatoria avvenuta nei pressi dell'ospedale Giovanni Bosco. Un'altra persona è rimasta ferita. La vittima è un pregiudicato di 48 anni, raggiunto da alcuni colpi di armi da fuoco mentre si trovava a bordo di un'auto assieme ad una donna. Sarebbe stata proprio la donna a trasportare l'uomo nel vicino ospedale, dove però vi è arrivato già morto.

La sparatoria è avvenuta alle 21 davanti al negozio MediaWorld di corso Taranto. A morire è stato un pregiudicato originario di Brindisi, Cosimo Damiano Vasile, di 48 anni ed è rimasta ferita la sua compagna, Caterina Traversi, di 28 anni, incensurata.



I due erano appena usciti dal negozio ed erano saliti su un'Audi A1 nera, quando un'altra vettura si è avvicinata, da dietro, due uomini sono scesi e uno di loro ha sparato contro di loro con un fucile raggiungendo Vasile alla testa in più punti e la donna alla spalla.



La ragazza, seduta al posto di guida, nonostante le ferite è riuscita a raggiungere il vicino ospedale Giovanni Bosco e portare il compagno al Pronto Soccorso, dove però è morto praticamente subito. I medici hanno subito operato la donna riuscendo ad asportare i proiettili dalla spalla. La donna è riuscita a spiegare la dinamica dell'aggressione armata agli agenti della Squadra Mobile. La vittima aveva vari precedenti penali per rapina e spaccio di droga ed era stato arrestato, l'ultima volta nel 2011 con l'accusa di estorsione. Era poi stato rimesso in libertà.