foto Ansa

17:28

- Migliaia di torinesi erano presenti al cimitero Monumentale per assistere alle esequie pubbliche del premio Nobel per la medicina Rita Levi Montalcini. Alla cerimonia hanno partecipato anche i ministri Francesco Profumo ed Elsa Fornero, il governatore del Piemonte, Roberto Cota, e Pietro Marcenaro, presidente della Commissione senatoriale per i diritti umani di cui la senatrice a vita scomparsa faceva parte.