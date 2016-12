foto Ansa

14:25

- Quattro persone sono finite in ospedale dopo il rave party che si è tenuto tra il 31 dicembre e il Capodanno a Reno de Medici di Ciriè (Torino), in una ex cartiera. Un 34enne di Savona si è fratturato il femore cadendo da un'impalcatura all'interno della struttura, gli altri tre hanno dovuto ricorrere alle cure mediche per abuso di alcol e droga. I carabinieri hanno identificato centinaia di persone, ma ancora nessuno è stato denunciato.