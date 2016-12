Si schianta con snowboard: morto 18enne

foto Facebook

- Un 18enne ha perso la vita schiantandosi con lo snowboard nel canalone di Horlonovo, sulle alture di Macugnaga (Verbano Cusio Ossola). La vittima, Giacomo Cornara, era di San Giuliano Milanese. L'incidente è avvenuto alle 18, ma l'allarme è scattato solo alle 20 quando gli amici non lo hanno visto rientrare in paese. Il giovane era scivolato per una settantina di metri terminando la sua caduta sulle rocce. E' probabile che sia morto all'istante.