foto Ap/Lapresse

13:32

- Slavina sulle montagne sopra Vernante, in valle Vermenagna (Cuneo): due gli alpinisti travolti dalla valanga ed estratti feriti ma vivi dagli uomini del Soccorso alpino. Uno è in condizioni gravi per le fratture riportate, mentre l'altro, sottoposto a controlli di rito, non avrebbe lesioni. Gli alpinisti facevano parte di un gruppo. La massa di neve si è staccata forse a causa del rialzo termico (c'erano 13 gradi).