Processo 'ndrangheta, pentito non testimonia Per parlare Marando chiede allo Stato più soldi

Processo Minotauro fermo per colpa del dialetto calabrese 11:51 - Colpo di scena al processo Minotauro che si celebra al tribunale di Torino contro le infiltrazioni della 'ndrangheta a Torino. Questa mattina Rocco Marando, uno dei due pentiti della 'ndrangheta di questo procedimento, non ha voluto testimoniare e non si è presentato all'appuntamento in videoconferenza dalla località protetta in cui vive. Marando vuole più soldi dallo Stato e per questo si è rifiutato di comparire in aula.

Marando avrebbe dovuto essere interrogato oggi alle 9:30 davanti al giudice Paola Trovati. Nella maxi-aula bunker del carcere delle Vallette di Torino era stato predisposto un maxischermo. Rocco Marando si è fatto attendere per un'ora. All'inizio si è pensato a problemi tecnici, ma poi il giudice ha letto un fax spedito dal servizio di protezione del testimone.



"Si rappresenta - si legge nel fonogramma - che il medesimo, all'atto del prelevamento da casa, ha comunicato agli agenti del servizio centrale di protezione di non voler presenziare per motivi di contenzioso economico". A quel punto si è sollevato qualche mormorio in aula. Anche il pm Monica Abbatecola non ha saputo spiegarsi questo gesto. "Verrà disposto l'accompagnamento coatto la prossima volta", ha detto.



Marando, che fa parte di una famiglia 'ndranghetista, secondo l'accusa operativa nella locale di Volpiano (Torino), ha alcuni parenti coinvolti in vari processi sulle infiltrazioni della mafia calabrese. Rosario Marando, uno dei fratelli, era presente oggi in aula dietro alle gabbie delle Vallette come imputato. Domenico Marando, un secondo fratello, ha patteggiato la pena nello stesso procedimento. Antonio Marando, un terzo fratello, è indagato invece a piede libero sempre nel processo Minotauro. Rocco Marando vive in una località segreta dal 2009, anno in cui ha deciso di collaborare con la giustizia.