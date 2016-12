Torino, bimbo nasce il 12-12-12 alle 12.12

foto LaPresse

17:43

- Il piccolo Andrea, venuto alla luce all'ospedale Maria Vittoria di Torino, non è un neonato qualsiasi. E' un bel bimbo sano di 3 kg di peso. Ma è nato oggi, 12/12/12, alle 12.12. Una coincidenza numerica che racchiude molti significati in diverse culture. A partire dal simbolismo che considera il 12 come giorno perfetto e portafortuna. Solo il tempo potrà dire se tutto ciò avrà avuto un influsso sul destino del bimbo. Che per ora è ignaro di tutto.