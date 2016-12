Omicidio nel Torinese, vittima un 22enne

foto Ansa Correlati I carabinieri sul luogo del delitto

17:40

- Il corpo di un uomo senza vita è stato trovato in una pozza di sangue, nel suo appartamento a Caselle Torinese. Secondo una prima valutazione dei carabinieri, Michael Cappello, di 22 anni, è stato ucciso. Sull'addome presentava ferite da arma da taglio. A lanciare l'allarme per il giovane, che aveva precedenti legati alla droga, è stato un amico che non riusciva a mettersi in contatto con lui da ieri.