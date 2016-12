foto Ansa

20:30

- Una colf di 56 anni ha rubato gioielli per un valore di 50mila euro e 1.500 euro in contanti nella villa di un imprenditore di Gassino Torinese, dove lavorava. I sospetti sono subito caduti su di lei quando il proprietario, accortosi del furto, non ha trovato segni di scasso. La donna disponeva infatti delle chiavi e dei codici d'accesso all'antifurto. La refurtiva è stata trovata dai carabinieri in casa della colf, denunciata a piede libero per furto.