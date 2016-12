foto Ap/Lapresse

- Un 63enne di Bra, nel Cuneese, percepiva la pensione di invalidità da 10 anni perché "cieco assoluto". Ma questa grave patologia non gli impediva di andare tranquillamente in bicicletta ed orientarsi nel traffico cittadino. Finché un finanziere lo ha notato passeggiare nel centro di Alba e riconosciuto. E' scattata così la denuncia per truffa ai danni dell'Inps da parte della guardia di finanza.