foto Ap/Lapresse

00:45

- I 12 pullman italiani dei no Tav sono sulla strada del rientro in Italia. I circa 30 manifestanti rimasti per solidarietà al fianco dei dimostranti francesi a Lione stanno bene. Dopo gli scontri e i blocchi all'uscita dalla città, i pullman, sui quali erano saliti agenti francesi, sono stati radunati a una decina di chilometri dall'uscita di Lione, poi i poliziotti sono scesi e i mezzi sono stati avviati sull'autostrada verso l'Italia.