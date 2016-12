Tav, cariche e lacrimogeni sugli italiani

foto Ansa Correlati Tav, Italia e Francia confermano l'accordo

Le proteste e le cariche

La polizia francese ha effettuato diverse cariche con il lancio di lacrimogeni alla manifestazione no Tav a Lione mentre era in corso il vertice franco-italiano. Gli agenti hanno perquisito i pullman italiani per verificare che non trasportassero francesi decisi a lasciare la piazza di nascosto. Poi i gendarmi hanno scortato i mezzi a un punto di ritrovo sull'autostrada, per poi lasciarli ripartire verso l'Italia.

Tutti i 12 pullman dei no Tav italiani, ognuno con due o tre poliziotti francesi a bordo, hanno così lasciato la città francese. Alcuni manifestanti avrebbero scelto di rimanere a piedi nella piazza insieme con i francesi, che erano ancora sotto le cariche della polizia.



Attivista: "A Lione un trattamento inaudito"

"Dopo un presidio-manifestazione dove non era successo nulla di che abbiamo conosciuto il volto della fortezza Europa e della difesa degli interessi delle grandi lobby coinvolte con la Tav". Lo afferma in una nota Lele Rizzo, noto esponente dell'antagonismo torinese e da sempre attivista no Tav. "Siamo stati oggetto - dice Rizzo, che era presente a Lione - di un trattamento inaudito".



I manifestanti rientrano in Italia

I 12 pullman italiani dei no Tav sono sulla strada del rientro in Italia. I circa 30 manifestanti rimasti per solidarietà al fianco dei dimostranti francesi a Lione stanno bene. Dopo gli scontri e i blocchi all'uscita dalla città, i pullman, sui quali erano saliti agenti francesi, sono stati radunati a una decina di chilometri dall'uscita di Lione, poi i poliziotti sono scesi e i mezzi sono stati avviati sull'autostrada verso l'Italia. Gli italiani rimasti sul posto in segno di solidarietà con i francesi stanno bene e la situazione nel capoluogo del Rodano, dove si è svolto il vertice Italia-Francia, è tornata tranquilla.