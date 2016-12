foto Ansa

09:46

- Una bielorussa di 49 anni è morta nella zona sud di Torino, dove risiedeva, investita da un tram della linea 4 del Gtt. La donna stava attraversando la strada e non ha visto arrivare il mezzo pubblico, che procedeva verso l'esterno della città, rimanendo incastrata sotto le rotaie. Inutile l'intervento dei vigili del fuoco e dell'ambulanza del 118. Il conducente del tram è stato trasportato in ospedale in stato di shock.