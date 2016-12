foto Getty

13:42

- Quindici persone sono state arrestate per associazione a delinquere, corruzione, concussione e turbativa d'asta. Si tratta di funzionari pubblici e dirigenti di società private che si occupano della riscossione della tassa automobilistica regionale. Gli arresti sono avvenuti in Piemonte, Veneto e Campania. Secondo l'accusa, le società ottenevano l'appalto per la riscossione delle tasse senza una regolare gara.