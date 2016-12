foto Ansa

00:34

- Un ciclista è stato travolto e ucciso da un camion nel Cuneese, nei pressi di Genola, lungo la provinciale per Fossano. La vittima, un uomo sulla cinquantina privo di documenti, è rimasta schiacciata dalle ruote del mezzo pesante. Sul posto sono intervenuti il 118, i vigili del fuoco, i carabinieri e la polizia municipale per effettuare i rilievi di rito e per risalire all'identità dell'uomo che è morto sul colpo.