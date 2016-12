- Se i genitori alzano le mani, i figli hanno diritto a fare causa ed esigere un risarcimento. Lo ha stabilito la Cassazione ricordando che ci sono dei “limiti nell’esercizio delle facoltà coercitive genitoriali”. Per questo, la Quinta sezione penale della Suprema corte ha stabilito un risarcimento per una 16enne di Torino schiaffeggiata dal padre e dalla compagna perché fumava.

Inoltre, la Cassazione ha confermato una multa nei confronti del padre di 750 euro e una di 600 per la compagna del genitore. La coppia aveva fatto ricorso, cercando di dimostrare che le reazioni violente erano tese a correggere il carattere "ribelle" della ragazza.

La Suprema corte ha evidenziato due episodi nei quali la coppia aveva reagito in modo violento nei confronti della ragazza. Una prima volta, il padre l’aveva schiaffeggiata sei volte prendendola per i capelli. In seguito, la compagna aveva tirato un cucchiaio contro la ragazza.