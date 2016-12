foto Ansa

19:19

- Sparatoria in strada nella zona nord di Torino, nel quartiere Barriera di Milano. Un uomo è stato ucciso con tre colpi di pistola all'addome. Trasportato in ambulanza all'ospedale Giovanni Bosco in gravissime condizioni, è stato sottoposto a un delicato intervento, ma non è sopravvissuto. Sul posto è intervenuta la squadra mobile della questura del capoluogo piemontese.