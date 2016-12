foto Ansa

- Un uomo di 50 anni residente a Torino si è ucciso in casa, sparandosi un colpo di pistola in testa. A trovarlo è stata la moglie, rientrando dal lavoro. La donna ha raccontato alla polizia, intervenuta sul posto, che da alcuni anni il marito, una guardia giurata, aveva soltanto lavori precari e che era avvilito per questa situazione. L'uomo non ha lasciato alcun biglietto.