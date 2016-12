- Ha un infarto a bordo di un Frecciarossa diretto a Roma, ma viene fatto scendere dal treno solo a Rho, quaranta minuti dopo, per poi morire in ambulanza. A dare la notizia il quotidiano "Repubblica" nella sua edizione piemontese, secondo cui l'uomo, che aveva 56 anni, si sarebbe sentito male poco dopo essere salito sul treno e sarebbe stato assistito con la sola dotazione di una valigetta di primo soccorso con garze e disinfettanti.

Secondo una prima ricostruzione fornita dai passeggeri l'uomo si sarebbe sentito male appena salito sul treno, accasciandosi sopra la sua valigia senza neanche essere riuscito a raggiungere il suo posto. Subito si è cercato di trovare un medico e due donne sono intervenute. Una volta constatato che si trattava di infarto è stato immediatamente contattato il capotreno, che è riuscito a procurarsi soltanto una valigetta di primo soccorso che conteneva qualche cerotto e del disinfettante.

I passeggeri a bordo del treno hanno tentato come potevano di prestare soccorso all'uomo cercando tra le sue borse per trovare dei medicinali, mentre i medici hanno tentato di praticrgli una rianimazione nonostante non fosse disponibile alcun defibrilatore, peraltro non previsto dal regolamento.

I soccorsi, arrivati nella stazione di Rho Fiera, sono intervenuti in extremis tentando per più di un'ora di rianimare l'uomo che tuttavia è morto in ambulanza. Secondo la ricostruzione di Terenitalia il capotreno sarebbe stato avvertito la prima volta alle 17.03 e già alle 17.22 il treno sarebbe stato fermo in stazione.