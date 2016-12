Val di Susa, ripartono le proteste dei No Tav

foto LaPresse Correlati La protesta a settembre

06:36 - Alcuni dimostranti No Tav hanno bloccato per diverse ore l'autostrada A32 Torino-Bardonecchia e una delle due strade statali che attraversano la Valle di Susa. La protesta all'altezza dell'abitato di Chianocco. Si tratta di una manifestazione contro i nuovi lavori in corso per la linea ferroviaria ad alta velocità Torino-Lione.

Le trivelle per il treno ad alta velocità si mettono al lavoro e i No Tav tornano a protestare in Val di Susa. Duecento persone, tra valligiani, autonomi e anarchici, hanno dato vita all'ennesima dimostrazione contro il supertreno sfociata in un corteo e in un blocco dell'autostrada, nonché nel lancio di petardi contro l'imponente schieramento di forze dell'ordine che protegge gli impianti.



Il bilancio parla anche dell'assalto a una vettura della polizia stradale, con il parabrezza sfondato a bastonate da un gruppo di manifestanti a volto travisato, e di una camionetta dei carabinieri che, circondata, riesce a ripartire solo con fatica. A detta dei manifestanti questa sarebbe stata solo una "reazione" al gesto del capo pattuglia che, "dopo solo qualche insulto", sarebbe sceso dall'auto impugnando la pistola.