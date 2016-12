foto Ansa

22:07

- Fabio Rascacci, titolare di un'officina meccanica di Nichelino (Torino), è stato trovato morto all'interno della sua azienda, schiacciato dal rullo di un camion per il compattamento dei rifiuti. L'uomo, 43 anni, era uscito di casa questa mattina per andare a lavorare. A dare l'allarme è stato il fratello, che si era recato nella ditta preoccupato perché non era rincasato. Sono poi intervenuti i carabinieri e gli ispettori Asl di zona.