foto Ansa 11:34 - Una busta contenente una lettera di minacce è stata recapitata alla figlia del ministro del Lavoro Elsa Fornero, Silvia Deaglio. La notizia si è appresa oggi anche se il plico incriminato è arrivato due giorni fa presso l'Università di Torino, dove la figlia del ministro e dell'economista Mario Deaglio è docente, con affrancatura francese. Sul fatto indagano i carabinieri. - Una busta contenente una lettera di minacce è stata recapitata alla figlia del ministro del Lavoro Elsa Fornero, Silvia Deaglio. La notizia si è appresa oggi anche se il plico incriminato è arrivato due giorni fa presso l'Università di Torino, dove la figlia del ministro e dell'economista Mario Deaglio è docente, con affrancatura francese. Sul fatto indagano i carabinieri.

La busta, di colore giallo, senza mittente e con un francobollo francese, e' stata recapitata all'Università di Torino, dove Silvia Deaglio, 38 anni, lavora come insegnante di genetica. All'interno del plico, riporta La Repubblica, c'era un foglio bianco di formato A4 su cui era incollato una foto con un ritaglio del presidente del Consiglio Mario Monti insieme al ministro Fornero. Poco piu' in basso la scritta ''Quando arriverà il furore del popolo saranno c.... amari''.



La busta è stata sequestrata e inviata al reparto scientifico dell'Arma per effettuare analisi. In particolare, si cercano tracce di impronte digitali o di Dna che permettano di risalire all'autore del gesto intimidatorio.