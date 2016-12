foto Ansa

21:34

- Circa un centinaio di attivisti del movimento No Tav ha raggiunto le reti del cantiere della linea ferroviaria ad alta velocità Torino-Lione, in Valsusa, e ha dato vita a una protesta con lancio di petardi e taglio di filo spinato. La polizia ha risposto allontanandoli con l'uso di idranti. L'iniziativa è avvenuta in occasione dell'inaugurazione del nuovo presidio del movimento a Chiomonte (Torino).