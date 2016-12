L'operazione, denominata "Colpo di coda", è scattata dopo il recente ferimento di quattro pregiudicati a Chivasso, in provincia di Torino e ha portato anche a 40 perquisizioni.



Secondo il gip Giuseppe Salerno, che ha firmato l'ordinanza di custodia cautelare su richiesta del pool antimafia guidato dal procuratore aggiunto Sandro Ausiello, vi sarebbero rapporti tra una locale cellula della 'ndrangheta e il mondo politico della zona.

L'anno scorso l'operazione "Minotauro"

Non è la prima volta che il Piemonte si ritrova protagonista di indagini di questo tipo. Lo scorso anno 146 persone finirono in manette per concorso in associazione mafiosa e le amministrazioni comunali di Leini e Rivarolo Canavese furono sciolte per infiltrazioni mafiose. Il processo di primo grado si concluse, per chi scelse il rito abbreviato, con 58 condanne e 14 assoluzioni. Le restanti 75 persone saranno giudicate con rito ordinario.