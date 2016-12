foto LaPresse

23:31

- Circa seicento simpatizzanti del movimento No Tav hanno manifestato in val Lemme, in provincia di Alessandria, contro il progetto del Terzo Valico. Il corteo pacifico è partito e si è concluso a Voltaggio, e ha toccato il campo base, l'ex cava Cementir che dovrebbe raccogliere i detriti degli scavi, e il ponte San Filippo, per il quale è stata chiesta la tutela della Soprintendenza.