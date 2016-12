Susa, anziana muore intossicata dal fumo del barbecue acceso per festeggiare la nuova casa

foto LaPresse

- Avevano acceso il barbecue, una festicciola in intima - solo marito e moglie - per inaugurare la nuova casa comprata dopo anni di sacrifici. Ma il fumo sprigionati dalla carne arrostita è stato fatale per la donna che ha inalato monossido di carbonio fino a morire.E' avvenuto in valle di Susa, provincia di Torino: una 67enne è deceduta e il marito è ricoverato in gravi condizioni. Avevano acceso il braciere in casa per cuocere un po’ di carne. Poi l’hanno lasciato bruciare per creare un po’ di calore nell’abitazione al piano terra.