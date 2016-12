foto Getty

10:06

- Alcuni lavoratori della ex Viberti di Nichelino (Torino), azienda che produce rimorchi per camion, sono saliti questa mattina sul tetto dello stabilimento. Da qualche giorno è in corso il presidio permanente davanti alla fabbrica, in vista degli incontri nei quali l'azienda dovrebbe illustrare il piano industriale e la nuova struttura produttiva.