- Un uomo di 42 anni è morto in un incidente stradale avvenuto sulla provinciale che collega Vigone a Pinerolo, nel Torinese. La vittima, un operatore socio sanitario in una comunità di disabili, era alla guida di una moto ed è stata investita da un camper che stava sorpassando un trattore. Sul posto è intervenuto l'elicottero del 118 ma per il centauro non c'è stato nulla da fare.