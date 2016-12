foto Ingv Correlati Pochi giorni fa due scosse a Perugia 17:54 - Una scossa di terremoto è stata avvertita dalla popolazione in provincia di Cuneo. Le località prossime all'epicentro sono i comuni di Sampeyre, Frassino e Macra. Secondo l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, l'evento sismico è stato registrato alle 11.20, con magnitudo 3.9. A Saluzzo sono state sgomberate precauzionalmente le due scuole elementari e si segnalano danni, non di grave entità, all'interno del carcere Morandi. - Una scossa di terremoto è stata avvertita dalla popolazione in provincia di Cuneo. Le località prossime all'epicentro sono i comuni di Sampeyre, Frassino e Macra. Secondo l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, l'evento sismico è stato registrato alle 11.20, con magnitudo 3.9. A Saluzzo sono state sgomberate precauzionalmente le due scuole elementari e si segnalano danni, non di grave entità, all'interno del carcere Morandi.

Scossa di magnitudo 4,5 in Emilia

Una scossa di terremoto di qualche secondo è stata avvertita a Bologna, Parma e in altre zone dell'Emilia. Secondo la rilevazione dell'Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia, la scossa è stata di magnitudo 4.5, con epicentro a circa 30 km di profondità in provincia di Piacenza. Secondo la Protezione civile, le località prossime all'epicentro sono i comuni di Bettola, Morfasso e Ponte dell'Olio. Alcune persone sono scese in strada ma, al momento, non si registrano danni. La scossa è stata avvertita in diverse parti del Nord Italia.



Avvertita anche nella Bergamasca

E' stata avvertita in modo lieve anche in provincia di Bergamo la scossa di terremoto registrata oggi pomeriggio, con epicentro in provincia di Piacenza. Attorno alle 16,40 la terra ha tremato e la scossa si è sentita soprattutto in valle Seriana e nella Bassa Bergamasca. Poche le telefonate ricevute dai vigili del fuoco e soltanto da parte di persone che chiedevano informazioni. Non è stato necessario alcun intervento e non si registrano nè danni nè feriti.