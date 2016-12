Torino, donna travolta da due auto pirata

Intorno alle 3 della notte tra lunedì e martedì, due agenti in borghese della Guardia di Finanza hanno assistito, seppur da lontano, all'incidente. Ai vigili del capoluogo piemontese, che indagano per scoprire i colpevoli, hanno raccontato di aver udito un colpo. Attraversato il ponte, hanno visto la ragazza a terra e hanno chiamato i soccorsi. E' proprio la loro testimonianza a far pensare agli inquirenti che siano state due le automobili coinvolte.



Sul posto è giunto anche un taxista che, poco prima della tragedia, si era rifiutato di far salire sul suo mezzo la ragazza, senza soldi e, secondo quanto ha raccontato, “alterata”.

Una versione, quella del tassista, che troverebbe conferma nelle parole di un altro cittadino torinese. La donna, a un semaforo, si era sdraiata di fronte alla sua macchina. “L'ho mandata via, che altro potevo fare?" ha raccontato a un cronista de La Stampa.

Gli inquirenti potrebbero ora risalire al nome del pirata grazie a una delle tante videocamere di sorveglianza della zona che potrebbero aver ripreso il numero di targa delle auto.