- Un uomo di 36 anni, Samuele Rean Conto, di San Giusto Canavese (Torino), è morto in un incidente stradale avvenuto sulla provinciale che collega San Giusto Canavese a San Giorgio Canavese. L'uomo era alla guida di una moto che, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrata con un'auto. E' deceduto all'istante per la violenza dell'impatto.