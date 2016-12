foto Ansa Correlati Musy, Torino scende in piazza 19:06 - "Da sei mesi siamo nell'angosciosa ricerca di conoscere le ragioni di questo terribile attentato e soprattutto di sapere chi si è macchiato di questo misfatto". Così il sindaco di Torino, Piero Fassino, ha parlato intervenendo in piazza Castello nel capoluogo piemontese. Oggi a Torino in tanti hanno manifestato scendendo in strada per chiedere verità e giustizia per il consigliere Udc Alberto Musy, ferito sei mesi fa nell'androne di casa. - "Da sei mesi siamo nell'angosciosa ricerca di conoscere le ragioni di questo terribile attentato e soprattutto di sapere chi si è macchiato di questo misfatto". Così il sindaco di Torino, Piero Fassino, ha parlato intervenendo in piazza Castello nel capoluogo piemontese. Oggi a Torino in tanti hanno manifestato scendendo in strada per chiedere verità e giustizia per il consigliere Udc Alberto Musy, ferito sei mesi fa nell'androne di casa.

Il sindaco ha concluso, ricordando il consigliere e chiedendo verità, la manifestazione, che si è svolta alla presenza dei familiari della vittima, tra cui la moglie Angelica e la sorella Antonella. Molti i cittadini accorsi per manifestare la loro solidarietà a Musy e alla sua famiglia.



Il primo a prendere la parola è stato il presidente della Sala Rossa, Giovanni Maria Ferraris, che ha ribadito: "Dobbiamo arrivare alla verità e alla giustizia, per continuare a godere della libertà che il nostro Paese ha saputo conquistare con fatica e sacrifici".



Poi sono seguiti gli interventi del presidente della Provincia di Torino, Antonio Saitta, e per la Regione l'assessore alla Cultura, Michele Coppola.



"Occorre giustizia - ha detto Saitta -. Sappiamo che la magistratura sta facendo l'impossibile ma sentivamo la necessita' di esprimere chiaramente i nostri sentimenti oggi, qui in piazza", mentre Coppola ha osservato: "Non vogliamo venga dimenticato quanto è successo. Sono convinto che questa dimostrazione di affetto, di maturità della nostra comunita' possa essere utile a qualcuno per trovare il coraggio di raccontare quello che sa e contribuire alla conclusione delle indagini".



Concludendo gli interventi, il sindaco ha ricordato che "Torino è una città democratica, che ha saputo sempre debellare ogni forma di violenza, di sopruso, di intimidazione e non può accettare lo sfregio di un attentato così orrendo senza che se ne sappia l'origine e il responsabile. Questa manifestazione vuole riaffermare solidarietà nei confronti della famiglia e appello alla città perché tutti agiscano per scoprire i responsabili di questo orrendo attentato. Torino ha conosciuto in anni lontani la tragedia degli attentati, dei soprusi, degli atti di violenza, ma ha saputo debellare quel tempo oscuro con una grande mobilitazione della coscienza civica e civile. Anche oggi non dobbiamo rassegnarci a non conoscere la verità".