foto Ansa

18:44

- A Torino un 25enne è morto nel sonno dopo una notte trascorsa in giro per i locali della movida del capoluogo piemontese. Il ragazzo, avendo bevuto, per non guidare fino alla sua casa in provincia, si era fermato a dormire da un amico in città. Ma non si è più svegliato. Ad accorgersi della tragedia sono stati l'amico e il padre di quest'ultimo. Da chiarire le cause del decesso e se possa essere riconducibile all'assunzione di qualche sostanza.