Torino, scontri studenti e polizia

Momenti di tensione tra gli studenti e le forze dell'ordine fuori dal nuovo campus universitario di cui è in corso l'inaugurazione a Torino con il ministro dell'Istruzione Francesco Profumo e il vicepresidente del Csm Michele Vietti. I manifestanti hanno tentato di entrare ma sono stati respinti dalla polizia per una decina di metri. Gli studenti hanno poi ripreso il corteo, nel tentativo di aggirare il cordone di sicurezza.

C'erano anche gli attivisti del Fuan questa mattina a Torino, davanti al nuovo polo universitario di Lungo Dora Siena, "per contestare Fornero". Ma il ministro del Lavoro, come reso noto pubblicamente nei giorni precedenti, non si è presentata alla cerimonia di inaugurazione, visto che oggi a Roma incontrerà i vertici Fiat. I militanti del Fuan, però non l'hanno saputo e per un'ora hanno tenuto un presidio all'altezza del ponte di via Rossini con qualche fumogeno. Non sono riusciti ad accedere al nuovo complesso, presidiato dalle forze dell'ordine.