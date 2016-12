foto Ansa

07:10

- Una decina dei 200 dipendenti dell'Asa di Castellamonte (Torino), azienda pubblica che gestisce rifiuti per 51 comuni dell'Alto Canavese, sono saliti sul tetto di uno dei cinque capannoni dello stabilimento per protestare contro la vendita di alcuni rami d'azienda. Hanno con sé alcune taniche di benzina. I lavoratori temono di perdere il posto in conseguenza della cessione ai privati.