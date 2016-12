foto Ansa 16:47 - Un uomo e una donna sono morti a bordo di un'auto che è finita nel torrente Orco, a Chivasso, in provincia di Torino. Al momento dell'incidente alla guida c'era la donna, priva di patente. La vettura, secondo quanto riferito dai carabinieri, è uscita di strada per cause imprecisate ed è finita nel fiume ribaltandosi. Inutili i tentativi di soccorso da parte degli amici delle vittime. - Un uomo e una donna sono morti a bordo di un'auto che è finita nel torrente Orco, a Chivasso, in provincia di Torino. Al momento dell'incidente alla guida c'era la donna, priva di patente. La vettura, secondo quanto riferito dai carabinieri, è uscita di strada per cause imprecisate ed è finita nel fiume ribaltandosi. Inutili i tentativi di soccorso da parte degli amici delle vittime.

Le vittime sono due cittadini moldavi, da anni residenti in Italia: Nadejda Calugareanu, di 35 anni, che faceva la badante, e Grigorie Adan, di 39 anni, che viveva a Torino. Al termine di un picnic, la donna, che stava per prendere la patente, ha chiesto all'uomo di farle guidare la sua auto, una Fiat Stilo, per qualche minuto. Per cause in corso di accertamento, però, durante una manovra la donna ha perso il controllo dell'auto che è finita in acqua.