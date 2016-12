foto Ansa 00:07 - Due coniugi sono stati trovati morti in casa dal figlio a Chivasso, nel Torinese. Su entrambi i cadaveri sono state riscontrate ferite da arma da fuoco. L'uomo ha chiamato i carabinieri, che non hanno trovato segni di intrusione in casa e dopo le indagini di rito hanno confermato che si tratta di omicidio-suicidio. A sparare sarebbe stato il marito, Lorenzo Fotia, 62 anni. - Due coniugi sono stati trovati morti in casa dal figlio a Chivasso, nel Torinese. Su entrambi i cadaveri sono state riscontrate ferite da arma da fuoco. L'uomo ha chiamato i carabinieri, che non hanno trovato segni di intrusione in casa e dopo le indagini di rito hanno confermato che si tratta di omicidio-suicidio. A sparare sarebbe stato il marito, Lorenzo Fotia, 62 anni.

L'anziano, un cuoco che da qualche tempo era rimasto senza lavoro ed era depresso, ha sparato in testa alla moglie e poi ha rivolto l'arma contro se stesso, uccidendosi a sua volta. La moglie, Pasquina Di Mascio, 65 anni, era una bidella in pensione e apparteneva ai Testimoni di Geova. I loro corpi sono stati trovati ai piedi del letto matrimoniale. Vicino loro c'era una pistola, che non era stata mai denunciata.



Sul fatto che si tratti di un omicidio-suicidio i carabinieri non hanno alcun dubbio. Molte incertezze, invece, vi sono sulle cause che hanno scatenato la decisione di farla finita nell'uomo oppure in entrambi. Al momento, infatti, non si esclude neppure che i due potessero essere d'accordo e abbiano deciso di mettere termine alla propria esistenza insieme. I carabinieri, che hanno effettuato un lungo sopralluogo nell'appartamento, situato al secondo e ultimo piano di una piccola palazzina, non hanno trovato alcun biglietto.



I due erano sicuramente in vita nella serata, quando sono stati visti dai vicini di casa. Una di loro ha detto di avere sentito dei rumori insoliti provenire dall'appartamento e di avere chiamato il figlio della coppia, Francesco. Quest'ultimo ha telefonato ai genitori e, siccome nessuno dei due rispondeva, si è recato a vedere che cosa fosse accaduto e ha scoperto i corpi.