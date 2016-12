Donna uccisa trovata nel Po, fermato un uomo

foto Ansa Correlati Donna nel Po uccisa con 19 colpi

Torino, nlel Po il cadavere di una 24enne 20:03 - E' stato fermato il killer di Laila Mastari, la marocchina di 24 anni uccisa con 19 coltellate e gettata nel Po a Torino. L'omicida è un egiziano di 30 anni, Mohamed Nour Eldin, irregolare a Torino, che ha confessato di essere l'autore dell'assassinio. Secondo le indagini l'uomo avrebbe ucciso la ragazza venerdì intorno alle 22 in un parcheggio non lontano da un locale dove Laila lavorava saltuariamente come barista.

L'uomo era stato fermato dalla Squadra mobile della Questura di Torino e interrogato dagli agenti e dal pm Paolo Cappelli che hanno in seguito effettuato un sopralluogo al fiume dove è stato ritrovato il corpo della giovane.



La ricostruzione dell'omicidio

Secondo quanto ha raccontato agli inquirenti, il fidanzato avrebbe ucciso la compagna che voleva lasciarlo, ha lasciato il corpo in un parcheggio ed è andato a lavorare. Poi, finito il turno, ha caricato il cadavere su un carrello da supermercato e ha camminato per centinaia di metri, per gettarlo nel Po. lo ha gettato nel Po. Laila era una collega di lavoro del giovane.



Assassino e vittima, che lavoravano entrambi come camerieri nella discoteca "Il Punto Verde" di Torino, si sono incontrati nel parcheggio del centro commerciale del Lingotto e hanno avuto una discussione, culminata con l'omicidio. Nour Eldin ha poi coperto il cadavere con un telo viola, che aveva portato con sé, e l'ha lasciato nel parcheggio, poi è andato a lavorare nel locale.



Il suo turno finiva alle 3 di notte. E' allora che il giovane ha portato il corpo fino al fiume, dove l'ha gettato, ancora avvolto nel telo, e dove il cadavere è rimasto finché un passante non l'ha notato, nella giornata di domenica.