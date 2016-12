foto Ansa Correlati Po, trovato il corpo di una donna avvolta in un telo

Si chiamava Laila Mastari la marocchina 24enne trovata cadavere nel Po a Torino: la giovane è stata uccisa con 19 coltellate su tutto il corpo, secondo quanto emerso dall'autopsia. Sette fendenti sono stati sferrati al collo con particolare accanimento dopo la morte, con una lama di circa 12 centimetri. La donna era corpulenta, pesava 94 kg, per questo si pensa che l'assassino possa non aver agito da solo.

L'autopsia sul corpo è stata effettuata dal medico legale Giambattista Golé, incaricato dal pm Paolo Cappelli. Sul caso indaga la polizia, che sta seguendo diverse piste e sta cercando di ricostruire con precisione l'accaduto.



Al momento in cui è stato ritrovato, sotto il ponte Balbis, il corpo della giovane era avvolto in un telo. L'assassino l'ha colpita a morte all'addome e poi si è accanito sul suo corpo.



Da quanto si apprende, la ragazza aveva vissuto insieme a un'amica in un palazzo del quartiere Cit Turin, ma le due avevano lasciato l'appartamento poco dopo Pasqua, subito dopo che un connazionale era morto (per un infarto dovuto forse all'assunzione di viagra) durante un incontro amoroso con la convivente della vittima.



Gli inquirenti stanno ora cercando il nuovo domicilio della 24enne e della sua ex convivente, che potrebbe fornire informazioni utili alle indagini. Verifiche sono in corso anche per scoprire se la giovane avesse una numero di cellulare intestato a lei: sul corpo non sono stati trovati né portatile né documenti, poi identificata grazie alle impronte digitali.