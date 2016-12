foto Ansa Correlati Il ritrovamento del corpo 08:53 - Il cadavere di una donna, avvolto in un telo, è stato scoperto nelle acque del Po, a Torino, nei pressi di un ponte, vicino all'ospedale Molinette. Il corpo è stato trovato da un passante che ha avvisato la polizia. Sul posto sono intervenuti gli investigatori della Squadra mobile, i tecnici della polizia scientifica e i Vigili del fuoco. Sul corpo della donna, una 24enne, ci sarebbero segni di arma da taglio. - Il cadavere di una donna, avvolto in un telo, è stato scoperto nelle acque del Po, a Torino, nei pressi di un ponte, vicino all'ospedale Molinette. Il corpo è stato trovato da un passante che ha avvisato la polizia. Sul posto sono intervenuti gli investigatori della Squadra mobile, i tecnici della polizia scientifica e i Vigili del fuoco. Sul corpo della donna, una 24enne, ci sarebbero segni di arma da taglio.

Sul cadavere non sono stati trovati i documenti, e la donna è stata identificata nel corso della mediante le impronte digitali, che coincidono con quelle che erano state rilevate in occasione di una richiesta di permesso di soggiorno.



Gli investigatori si sono recati in un appartamento che era stato abitato dalla vittima e a casa di una sua conoscente per verificare se la giovane è la stessa che, in passato, era stata indirettamente coinvolta in altre vicende di cronaca.