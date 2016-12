foto Ansa

14:52

- Una mega-rissa si è accesa questa notte a Torino fra tre gruppi di tifosi di Juve, Toro e Pescara. Gli ultras si sono incontrati per caso nel locale Alcool, in zona Murazzi. All'uscita è scoppiata la bagarre con decine di persone coinvolte e auto danneggiate. La polizia, intervenuta per separare i tifosi, ha arrestato un tifoso del Pescara per rissa aggravata. Altri due sono indagati.